Kerstfanaat Jurgen Bollen (31) opent zijn kersthuis ondanks hoge energieprijzen: “Ik steek gewoon alle stekkers in. De factuur? Die is voor later”

Wellen Gerry en Johan zijn eerste Limburgse fair play-ou­ders: “Sketch van Ideale Wereld vestigt aandacht op het probleem”

Zondagvoormiddag werden de eerste fair play-ouders van het Limburgse voetbal aangeduid op de velden van KVK Wellen. Gerry Groven kreeg deze eer bij de thuisploeg, Johan Peeters was de gelukkige bij tegenstander Torpedo Hasselt. “Het aantal incidenten dat ik heb meegemaakt is op één hand te tellen. Ik denk dat we vooral het gedrag naar de scheidsrechter toe in de gaten moeten houden”, stelt Groven.

4 september