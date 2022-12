Kerstfanaat Jurgen (31) opent zijn kersthuis ondanks energiecrisis: “Elke kerstboom telt 5.000 lichtjes, maar je ziet geen enkel draadje”

Limburg Van Winterland tot een indoor kerstmarkt: met deze 10 kerstmark­ten in Limburg kom jij volledig in de kerststem­ming

De dagen worden donkerder en het weer wordt kouder, dat betekent dat de eindejaarsperiode weer in zicht is. Het belooft zoals steeds een periode vol lichtjes, lekker eten en sfeervolle kerstmarkten te worden. Ben jij op zoek naar de gezelligste kerstmarkt uit de streek? Dan helpen wij je op weg. Van Winterland in Hasselt tot de indoor kerstmarkt in Bocholt: met deze 10 kerstmarkten in Limburg kom jij in een mum van tijd in de kerststemming.

25 november