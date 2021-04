Jagers woest na uithaal Natuurhulpcentrum: “Dode das is héél erg, maar geen bewijs naar jagerij”

Hasselt Ook burgemees­ter Steven Vandeput is voor heropening terrassen: “Goede zaak voor openbaar domein én onderne­mers”

5 april Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) gaf zaterdag in VTM NIEUWS te kennen dat hij pleit voor een heropening van de terrassen. “Het is een maatregel van openbare orde”, klonk het. Partijgenoot en burgemeester van Hasselt Steven Vandeput is eveneens voorstander. “Het kan helpen om de druk op het openbare domein af te nemen”, klinkt het.