INTERVIEW. ‘Topmakelaar’ Anneke Winkelmolen (39): “Dat vastgoedmakelaars praatjes maken en makkelijk geld verdienen, klopt niet. Er komt veel meer bij kijken dan enkel de opbrengst van paar vierkante meters”

Druk met papierwerk en luidop enthousiast over een nieuwe reactie van een potentiële koper: zo zien we in ‘Topmakelaars’ hoe Anneke Winkelmolen het werk in haar kantoor met beide handen aangrijpt. Alleen blijft het daar niet bij. Het is ook de zoektocht naar nieuwe prachtwoningen voor in de portefeuille, de talloze bezoekjes bij mensen die voor de verkoop van hun huis op Anneke rekenen, én...fulltime mama zijn. ‘Je zei: ten laatste om zes uur thuis’, horen we haar 11-jarige kinderen Emma en Sebastiaan in het programma via video call zeggen. Want terwijl Anneke om 18 uur nog druk aan het werk is, sukkelen de twee wat met hun huiswerk. ‘Maar we gaan je laten!’, voegen ze er meteen aan toe. Want ze weten: mama is nog heel eventjes bezig, maar mama komt.