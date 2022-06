IN BEELD. Alkenaren genieten voortaan elke woensdag van eigen korte keten markt

Om het Alkens dialect in leven te houden, werd er via het burgerparticipatieplatform doemee.alken.be een stemming gehouden voor de naam van onze markt. Die werd uiteindelijk omgedoopt tot ‘Leigduerp mèjt’, en ook de communicatie van de markt zal verlopen via het platform ‘De boer op! Leigduerp mèjt’. “Dat platform is er gekomen in samenwerking met enkele Haspengouwse gemeenten. Net als enkele van onze buurgemeentes organiseren we voortaan dus op regelmatige basis een streekmarkt. Via deze lokale boerenmarkten brengen we producten recht van bij de boer naar de consument”, aldus Evy Delsaer van de gemeentedienst Lokale Economie.