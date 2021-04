“Ik porde hem alleen om te zien of hij nog leefde”: man met stok ontkent das te willen doden

Hasselt / Haacht Van ‘familiebe­drijf’ met Willy Sommers op het podium tot wereldster­ren als Dimitri Vegas & Like Mike aan de draaitafel: dit is het succesge­heim van de Versuz

3 april De Zillion, Boccaccio, Carat, Cherry Moon... Allemaal waren ze ooit grootse discotheken waar minstens van vrijdagavond tot maandagochtend stevig gefeest werd. Allemaal zijn ze intussen ook weer verdwenen. De Versuz, die perfect in dat rijtje met groten past, is daarentegen groter dan ooit, lijkt het wel. Sinds de opening in 2002 kwam KRC Genk er onder meer haar kampioenentitel vieren en passeerden wereldsterren als Craig David, Dimitri Vegas & Like Mike, David Guetta, Martin Solveig en DJ Tiësto er de revue. Maar wat deed deze discotheek zo anders dan de rest, dat de tand des tijds er nu nog steeds geen vat op lijkt te hebben?