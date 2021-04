“Ik porde das om te zien of hij nog leefde”: verdachte ontkent das te willen doden

Sint-Truiden Late winterprik brengt Haspengouw­se kersen­oogst in gevaar: “We kunnen hierdoor tot drie jaar schade lijden”

6 april Nadat we konden genieten van een mooie lentezon zijn plots weer vriestemperaturen op komst. Een catastrofe voor de Haspengouwse fruittelers. Vooral kersentelers houden zich de komende nachten gereed om bij nachtvorst in te grijpen. “De sneeuw en ijsregen die nu op de bloesems valt, kan infecties veroorzaken”, legt Bert Vanweddingen van Cherryfarm in Sint-Truiden uit.