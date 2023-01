Huurster (33) riskeert vier jaar cel voor opzettelijke brandstichting: “Ik weet niet meer of ik dat gedaan heb”

Hasselt Speeddaten in je badpak? Het kan op 12 februari tijdens ‘Valentijn­zwem­men’ in Hasselt

Klaar om dit jaar dé liefde van je leven te vinden? Of heb je zin om nog eens nieuwe mensen te ontmoeten? Kom dan op 12 februari ‘valentijnzwemmen’ in het zwembad van Kapermolen in Hasselt. Terwijl jij in het water geniet, zorgt de organisatie voor een hapje, een drankje én spannende vragen. Laat die nieuwe vlam maar komen.

22 januari