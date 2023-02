Heineken leidt meesterbrouwers van over hele wereld op bij Alken-Maes

Zwitserland, Zuid-Afrika, Tunesië, Nigeria, Nederland, de Verenigde Staten: het is slechts een greep uit de landen waar de deelnemers aan de ‘Master Brewers’-opleiding van Heineken vandaan komen. Zo werden vijftien toptalenten van Heineken uit de hele wereld deze week bij Alken-Maes ondergedompeld in de Belgische biercultuur om hun brouwkennis verder aan te scherpen.

Hoewel bier brouwen geen exclusief Belgische bezigheid is, blijft de reputatie van België als biergidsland stevig overeind. Brouwer Heineken stuurt daarom elk jaar zijn meest beloftevolle brouwers richting Alken-Maes, het Belgische dochterbedrijf, voor een opleiding over de Belgische biercultuur en de verschillende brouwprocessen.

Quote Onze brouwam­bacht moet je letterlijk kunnen ruiken en proeven. Een opleiding als deze is daar perfect voor. Meesterbrouwers Ellen Mertens en Willem van Waesberghe

Op maandag vond de aftrap plaats in het Brouwershuis op de Brusselse Grote Markt, waar de gilde van de brouwers al sinds eind 16e eeuw zijn onderkomen heeft. Na een introductie over de fiere Belgische biercultuur ging het richting de Mort Subite brouwerij in Kobbegem waar de kriek- en lambiekbieren centraal staan, gebrouwen op basis van spontane gisting.

In de Cristal brouwerij in Alken lag vervolgens de focus op hoge gistingsbieren - zoals Affligem en Hapkin - en dat maakte indruk. “Dit is waarom Belgisch bier blijft inspireren”, zegt Fernando Machalela, afkomstig uit Mozambique. “Het brouwproces van hoge gistingsbieren kende ik enkel in theorie. De hergisting op fles, waarbij extra suiker en gist worden toegevoegd tijdens het bottelen, had ik nog nooit eerder in een productieomgeving gezien. Ik kijk ernaar uit om zelf te beginnen experimenteren als ik straks weer thuis ben.”

Unieke knowhow

Na Alken volgde Cidrerie Stassen in het Waalse Aubel voor een inkijk in de productie van ciders. Ook Caroline Woyaffe, zelf werkzaam bij Alken-Maes in de cidrerie, maakte deel uit van de groep cursisten. “Het is ongelooflijk inspirerend om met zo’n diverse groep samen te komen. Mijn achtergrond ligt vooral bij cider, maar deze opleiding tot meesterbrouwer opent heel veel nieuwe deuren. Je pikt voortdurend van iedereen nieuwe ideeën op”, aldus Woyaffe. Afsluiten deden de brouwers op donderdag bij Mouterij Albert in Puurs-Sint-Amands, waar de meesterbrouwers in spe te zien kregen hoe mout wordt gemaakt van gerst.

“Deze verschillende soorten productiesites samen, gekoppeld aan onze Belgische brouwkennis, maakt dat onze knowhow vrij uniek is”, zeggen meesterbrouwers Ellen Mertens en Willem van Waesberghe. “Onze brouwambacht moet je letterlijk kunnen ruiken en proeven. Een opleiding als deze is daar perfect voor.”