Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Alken vandaag

HUIZEN­JACHT. Lummen, waar je betaalt voor de goede ligging: “Voor 190.000 euro koop je hier een mooi apparte­ment waar nog wat werk aan is”

Op zoek naar een nieuwe stek in Limburg of gewoon benieuwd naar de prijzen en waarom mensen er graag wonen? Elke week zoeken wij het voor jou uit met een lokale vastgoedexpert. Deze week bezoeken we Lummen, de perfecte uitvalsbasis voor mensen die werken in grootsteden. Vastgoedmedewerker Mart Mulkers van Immo Benny Simons neemt ons mee op pad. “Je moet vaak kiezen tussen een nieuwbouwwoning op een klein perceel of een oudere woning met een grote tuin.”