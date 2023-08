RESTOTIP. Bar Lactose: een woonkamer aan de koeienboer­de­rij

Chocolademelk, vers van de uier. Bar Lactose in Opglabbeek staat volledig in het teken van de (koeien)boerderij, en dat merk je tot in de kleinste details. Van kubbtoernooien over comedyavonden tot live optredens: dit is de woonkamer van Opglabbeek, midden in de openlucht. Wij ploften ons neer, en genoten.