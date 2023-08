Elke festival­gan­ger krijgt dit jaar viér gratis tickets van De Lijn: zo geraak je vlot en veilig op Pukkelpop

Donderdag stromen duizenden festivalgangers opnieuw toe in Kiewit voor de 36ste editie van Pukkelpop. Om dat zo vlot mogelijk te laten verlopen, slaat het festival de handen in elkaar met De Lijn en enkele partners. Zo zijn er shuttlebussen om festivalgangers van het station van Hasselt naar de weide vervoeren, zijn er ‘s nachts bussen die gratis 37 Limburgse gemeenten passeren én heeft De Lijn een extra nieuwigheid in petto voor alle festivalgangers.