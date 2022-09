Fietser (56) aangereden door auto in Alken

Sint-Truiden Hond Lexi doet eerste graafwer­ken voor stek waar patiënten hun huisdieren zien: “De troost van mijn viervoeter... Die helpt me de moed erin houden”

Honden en katten kunnen vanaf de zomer van 2023 hun baasje bezoeken in het Sint-Trudo Ziekenhuis. Vandaag starten de werken aan het gloednieuwe buitenpaviljoen, gerealiseerd met steun van vzw Fighters Against Cancer. De eerste graafwerken gebeurden door Lexi, de trouwe viervoeter van Katrien Dupont die in het Sint-Trudo Ziekenhuis in behandeling is. “Voor een pak patiënten zal het paviljoen véél veranderen", zegt ze.

