Eén gewonde na aanrijding tussen auto en landbouwvoertuig in Alken

Eén op acht Hasselaren hebben duidelijk zichtbaar huisnummer

Sinds het Hasselts stadsbestuur in de zomer van 2022 uitpakte met een grootschalige campagne om het belang van duidelijke huisnummers in de verf te zetten, kregen 10.000 Hasselaren al zo’n correct huisnummer in de bus. Dat is één op acht Hasselaren. “De sensibilisatie door onze gemeenschapswachten werpt duidelijk haar vruchten af”, zegt burgemeester Steven Vandeput (N-VA).