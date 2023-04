Drie personen naar ziekenhuis na botsing in Alken

Belgische start-up Hoppy lanceert 200 elektri­sche deelfiet­sen in Hasselt

De oplettende Hasselaar heeft misschien al wel gemerkt dat er turquoise fietsen in het straatbeeld verschijnen. Vanaf de paasvakantie zullen dat er een stuk meer zijn, want dan lanceert de Belgische start-up Hoppy 200 gloednieuwe elektrische fietsen in de Limburgse hoofdstad. Hiermee voegt het bedrijf de negende stad toe aan zijn aanbod in Europa. “Dit is nog maar het begin”, klinkt het bij CEO Kenny Vercruysse.