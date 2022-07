Derde keer goede keer voor Alkense voetbalsite?

De totstandkoming van dit RUP heeft in Alken al heel wat voeten in de aarde gehad. Na een eerste goedkeuring in november 2021 vroeg Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) meer uitleg en bijkomende initiatieven voor het waterbeheer in het deelgebied tussen de N80, de Stationsstraat en de Broosveldstraat. Deze zone is bestemd voor een nieuwe voetbalsite voor de fusieclub KFC Alken.

Na een tweede goedkeuring eind maart dit jaar volstonden een aantal aanpassingen voor minister Demir en ook voor de bevoegde provinciale diensten. Alleen zag nu de Limburgse deputatie nog redenen om de nieuwe gemeenteraadsbeslissing te schorsen. Op de raadszitting van mei reageerden burgemeester Marc Penxten (N-VA) en schepen van Ruimtelijke Ordening Frank Vroonen (Groen) ontgoocheld. Voor hen stoelde de deputatiebeslissing niet op ruimtelijke criteria, maar was ze louter partijpolitiek geïnspireerd.

Volledig scherm Alken aan het werk tegen Schoonbeek Beverst met op de foto Stas Jeffrey © Borgerhoff

Raad van State

De Raad van State ging niet in op een verzoek van de gemeente Alken om de beslissing van de Limburgse deputatie op zijn beurt te schorsen. Een speciale spoedprocedure was te laat ingeleid. Maar in een opmerkelijk arrest van 30 juni heeft de Raad van State de deputatiebeslissing wel inhoudelijk tegen het licht gehouden. De uitkomst is bijzonder scherp: de Raad van State stelt dat de Limburgse deputatie haar schorsingsbeslissing onzorgvuldig heeft genomen en onvoldoende heeft gemotiveerd.

Daarom wordt het RUP ongewijzigd en voor een derde keer goedkeuring tijdens een digitale zomerzitting aan de gemeenteraad van Alken voorgelegd. “Dit is een heel goed ruimtelijk plan”, zegt schepen Vroonen. “Landbouwgrond wordt volwaardig gecompenseerd en er is een mooie, nieuwe invulling gevonden voor de bestaande voetbalterreinen in Sint-Joris en Terkoest. Zowel in de vallei van de Herk als op de geplande voetbalsite aan het Broosveld wordt gezorgd voor een betere waterberging. De verkeersafwikkeling en -veiligheid in en om de voetbalsite zijn eveneens gegarandeerd. Het arrest van de Raad van State spreekt dat alvast niet tegen, integendeel.”

Veel tijd verloren

“We roepen de oppositiepartijen Open VLD en CD&V op om zich nu ook constructief op te stellen in dit dossier, want er ging al te veel tijd en energie verloren. De buurtbewoners van de verschillende deelgebieden van het RUP en voorts ook de spelers, medewerkers, ouders en bestuur van KFC Alken hebben nood aan duidelijkheid”, zegt burgemeester Penxten. “Het is tijd dat de bladzijde wordt omgeslagen en dat iedereen - meerderheid én oppositie - zich richt op de realisatie van het RUP.”

