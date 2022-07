Deputatie reageert op nieuwe gemeenteraad rond Alkense voetbalsite: “Belangrijk dat de Alkenaar ook gehoord wordt”

In het artikel wordt verwezen naar de schorsing van de gemeenteraadsbeslissing door de deputatie. “Graag wil ik verduidelijken dat het vaststellingsbesluit van het ruimtelijk uitvoeringsplan geschorst wordt door de Deputatie van de Provincie Limburg, gebruikmakend van haar bij wet voorziene schorsingsbevoegdheid”, zegt Moors. “De gemeente Alken diende een dubbel verzoek in bij de Raad van State, gericht tegen de schorsingsbeslissing van de Provincie Limburg. Vooreerst verzocht zij de Raad om de schorsingsbeslissing bij uiterst dringende noodzakelijkheid te laten schorsen. Daarnaast verzocht zij de Raad eveneens om de schorsingsbeslissing te laten vernietigen.”

In een dergelijke procedure zal de Raad zich eerst uitspreken over de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid en slechts in een later stadium over de vordering tot vernietiging. Pas in deze tweede etappe neemt de Raad een definitieve beslissing over de grond van de zaak.”

Geen noodzakelijkheid

Moors verduidelijkt dat de afgewezen schorsing in deze zaak een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid betreft. “De gemeente Alken heeft na kennisname van de schorsingsbeslissing van de Provincie Limburg meer dan een maand gewacht om de Raad te vatten. Hierdoor heeft zij volgens de Raad verzaakt aan haar diligentieplicht als verzoekende partij. Aangezien er geen sprake was van uiterst dringende noodzakelijkheid, heeft de Raad de vordering verworpen.

“De Raad zal zich nu nog moeten buigen over de vordering tot vernietiging. Slechts op dat moment zal de Raad zich definitief uitspreken over de grond van de zaak, namelijk de wettigheid van de schorsingsbeslissing van de Provincie Limburg. Zolang er nog geen dergelijke beslissing ten gronde is, kunnen er nog geen uitspraken gedaan worden over de zorgvuldigheid of motivering van de schorsingsbeslissing van de Provincie Limburg. Suggereren dat de Provincie Limburg in het ongelijk werd gesteld door de Raad van State is niet alleen pertinent onjuist, maar bovendien een bewuste miskenning van de rechtsgang.”

Zwarte vlaggen

Volgens de gedebuteerde is het doel van de deputatie om het gewijzigd plan terug in een openbaar onderzoek te laten gaan waardoor de mening van elke belanghebbende Alkenaar kan gehoord worden.” Dit vinden we belangrijk gezien de gevoeligheid in dit dossier - dat veel zwarte vlaggen bevat - en de grote ruimtelijke impact van dit plan.”

