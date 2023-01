Bankautomaten verdwijnen: ontdek hier of je binnenkort in Alken nog geld kan afhalen

Sint-Truiden Voorzitter basketbal­club en leerkracht Ulrich Francis (47) onverwacht overleden na ski-ongeval: “Dit is niet te vatten”

Truienaar Ulrich Francis (47) is onverwacht overleden tijdens een skivakantie in het buitenland. Dat meldt Femina Habac, de damesbasketbalclub uit Sint-Truiden waar Ulrich voorzitter van was. “Hij betekende enorm veel voor de club”, klinkt het.

30 december