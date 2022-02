ASSISEN.- Karel Boiten schuldig aan de moord op zijn echtgenote Annick, aanklager vordert 24 jaar cel

Alken/TongerenNa ruim vier uur beraadslaging heeft de jury geoordeeld dat Karel Boiten (55) schuldig is aan de moord op zijn echtgenote Annick Haesevoets. Het is wel degelijk bewezen dat de vijftiger zijn vrouw op 25 april 2016 sedeerde met een grote dosis slaapmedicatie in haar tiramisu en haar daarna versmoorde, luidt het verdict. “Hij was de enige die de kennis en de gelegenheid had.”

Annick Haesevoets (45) uit Alken overleed op 27 april 2016 in het ziekenhuis nadat ze onwel werd na het eten van een potje tiramisu. Onderzoek wees later uit dat er heel wat medicatie vermengd zat in het dessert, dat echtgenoot Karel B. (55) had meegenomen uit een Hasseltse horecazaak waar hij als kelner aan de slag was. De vijftiger staat terecht voor moord, maar ontkent elke betrokkenheid. Lees alles over de ‘tiramisumoord’ in ons dossier.

Net voor de jury vanochtend in beraad ging, had Karel Boiten de vijf dames en zeven heren die over hem moesten oordelen nog toegesproken in zijn laatste woord. “Ik kan alleen maar zeggen dat ik Annick nog elke dag enorm mis en dat ik haar echt, echt, echt waar niet om het leven heb gebracht, meer kan ik niet zeggen”, klonk het met de handen voor de buik gevouwen.

De jury was daar niet van overtuigd. “Karel heeft de Lormetazepam in de tiramisu gemengd”, luidde de motivering. “Hij kende de werking van de medicatie en hij had de gelegenheid. Het is uitgesloten dat iemand anders dat deed. Een sporenarme smoring ligt voor. Bovendien had hij een motief. Een seksuele relatie met Annick was onbestaande, hij had meerdere buitenechtelijke relaties en gaf ook zelf toe dat zij hem geregeld kleineerde en niet waardeerde.”

Karel B. luisterde gelaten naar zijn verdict en veegde de tranen van zijn gezicht.

Strafmaat

Onmiddellijk na de uitspraak, startte aanklager Maarten Sobrie met zijn vordering over de strafmaat. In een kort overzicht somde hij een aantal verzachtende omstandigheden op voor Karel Boiten. Zijn houding in de maatschappij als een door velen geliefde, harde werker, zijn medewerking tijdens het onderzoek en zijn blanco strafregister. Aanwijzingen dat Karel B. zal hervallen, ziet hij niet. “Maar een zwaar misdrijf als moord verdient een zware straf”, sloot hij zijn motivering tot 24 jaar cel af. “Hij krijgt nog kansen, Annick niet.”

De verdediging vond 24 jaar teveel. Meester Guillaume Reynders nam de verzachtende omstandigheden die aanklager Sobrie had aangehaald over en benadrukte daarbij dat er voor zijn cliënt geen enkel gevaar is op recidive. “Als u zegt dat dit gebeurd is door de jarenlange vernedering die hij door Annick onderging, neem dat dan ook mee in uw balans. Met 24 jaar komt Karel Boiten in de categorie van moordenaars die op gruwelijke wijze zonder enige vorm van begrip daarvoor te kunnen opbrengen tot zelfde straf zijn veroordeeld. Dat verdient hij niet. Wat hij dan wel verdient, laat ik aan uw oordeel over.”

Karel Boiten was zelf nog overdonderd door zijn schuldigverklaring en kon niet veel meer toevoegen. “Ik blijf er gewoon bij dat ik het echt waar niet gedaan heb. Ik ben te zeer gepakt en kan niets meer zeggen. Ik leg mij neer bij uw oordeel”, sloot hij af.

Amper een half uur na de uitspraak over de schuld, trokken hof en jury zich terug om te beslissen over de straf van Karel Boiten.

