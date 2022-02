ASSISEN.- Beschuldigde na getuigenverhoren op assisenproces ‘tiramisumoord’ : “Ik garandeer u met de hand op het hart: ik heb Annick niet gedood”

Annick Haesevoets (45) uit Alken overleed op 27 april 2016 in het ziekenhuis nadat ze onwel werd na het eten van een potje tiramisu. Onderzoek wees later uit dat er heel wat medicatie vermengd zat in het dessert, dat echtgenoot Karel B. (55) had meegenomen uit een Hasseltse horecazaak waar hij als kelner aan de slag was. De vijftiger staat terecht voor moord, maar ontkent elke betrokkenheid. Lees alles over de ‘tiramisumoord’ in ons dossier.