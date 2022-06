Alken wordt komende jaren getransformeerd tot ‘toekomstproof’ gemeente met ambitieus project

Alken Vallei 2030 is ambitieus. In oktober 2024 hoopt de gemeente van start te gaan met het uitgebreide transformatieplan op de Molensite. De oude dorpsmolen is recent nog gerestaureerd en opnieuw in gebruik genomen, maar op vlak van toerisme is er nog heel wat werk aan de winkel. “Kinderen moeten de kans krijgen om kennis te maken met de molen en de ambacht", vertelt burgemeester Marc Penxten (N-VA). “Dat doen we via het molenhuisje dat gerestaureerd wordt en een educatieve invulling krijgt. Later bouwen we ook twee nieuwe complexen waar het jeugdhuis, horeca, een toeristisch onthaal, een museum en een infodienst onderdak zullen vinden." De harmonie die nu nog op de molensite samenkomt, trekt in 2024 naar de kerk van Terkoest.

Volledig scherm Molensite Alken © RV

“Een tweede belangrijke site is het oude rijkswachtgebouw”, gaat Penxten verder. “Het statige complex is niet beschermd, maar doet voor veel Alkenaren dienst als de toegangspoort naar hun gemeente. We breken de kazernemuur af om een voetpad aan te leggen, maar verder blijft het typische beeld behouden. En in het gebouw gaan we volop voor een verblijfsaccomodatie met extra woongelegenheid op het achterliggende terrein. Op die manier moet er niet langer naar Hasselt gekeken worden om in de buurt van toerisme te genieten. Alken heeft ook heel wat te bieden maar om dat volop te benutten, moeten we ook overnachting in onze gemeente mogelijk maken.”

Meer leven

En ten slotte wil het gemeentebestuur extra handel en horeca aantrekken. “Die krijgen een plekje op de Taeymanssite", klinkt het. Vandaag ligt daar nog het oude dienstencentrum waar feesten georganiseerd worden. “Maar dat gebouw is oud en versleten en moet samen met de kapelaanswoningen plaatsmaken voor een complex waar handel, horeca en wonen centraal staan. Op die manier krijgt ook het Alkense Laagdorp nieuw leven.”

Volledig scherm Taeymanssite Alken © RV

De werken starten hoogstwaarschijnlijk op de Molensite in het najaar van 2024. “Nadien en deels tegelijkertijd worden ook de andere sites aangepakt om tegen 2027 al veel resultaten te zien”, zegt de burgemeester. “Samen met die drie grote projecten, zet een landschapsarchitect volop in op het valleipark dat Alken verbindt met Haspengouw. Daar wordt de komende tijd al een skatepark aangelegd en ook het gebouw voor de jeugd zal daar gebouwd worden.”

Ambities

De komende maanden gaat de gemeente op zoek naar een geschikte ontwikkelaar. “Wie zich aan dit project wilt wagen, zal onze visie goed moeten begrijpen. Maar tegelijkertijd geven we ook veel vrijheid. Niets is in steen gebeiteld. We willen vooral dat Alken klaar is voor de toekomst met dit ambitieuze project", besluit de burgemeester.

