Alken organiseert kennismakingsmoment met Oekraïense vluchtelingen

Nieuwerkerken ‘Festa Toscana’ brengt Italië naar Nieuwerker­ken

In 1999 ontstond de verbroedering tussen Nieuwerkerken en het Toscaanse stadje San Casciano in Val di Pesa. Het gemeentebestuur beschikt sindsdien over een verbroederingscomité dat de contacten tussen het gemeentebestuur, verenigingsleven en bevolking van Nieuwerkerken en San Casciano onderhoudt. In 2019 werd het twintigjarig jubileum van de verbroedering gevierd met ‘Festa Toscana’. Op 15 augustus volgt een nieuwe editie van het feest.

10 augustus