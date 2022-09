Alken controleert arbeidsomstandigheden bij lokale bedrijven tijdens flexactie

De flexactie ging uit van het gemeentebestuur nadat er signalen kwamen over het verblijf en arbeidsomstandigheden van een aantal buitenlandse arbeiders in de bedrijven. De controle kaderde dan ook in de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. Ze werd ondersteund door het ARIEC en vond plaats in overleg met het parket en arbeidsauditoraat. “Als bestuur willen we dat onze uitbatingen voldoen aan de geldende normen en richtlijnen”, benadrukt burgemeester Marc Penxten.

Niet brandveilig

“Als gemeentebestuur vinden we het belangrijk dat deze buitenlandse arbeiders in veilige en kwaliteitsvolle panden kunnen verblijven. We krijgen echter regelmatig signalen over de ondermaatse huisvesting van dergelijke groepen arbeiders. Dit is dan ook de reden waarom we de toestand ter plaatse bekeken. Het is onze taak erop toe te zien dat alle normen en voorschriften inzake woonkwaliteit, brandveiligheid en ruimtelijke ordening worden nageleefd”, aldus Penxten.