503 voertuigen gecontroleerd na ‘12 Inch Lovers’ in Alken

Bulgaar riskeert 8 jaar cel nadat hij zijn werkgever neersteekt: “Dit had ook helemaal anders kunnen aflopen”

In de correctionele rechtbank van Hasselt werd vrijdagochtend een celstraf gevorderd voor een Bulgaarse bouwvakker die zijn werkgever levensbedreigend verwond had. De twee waren in een discussie over geld verzeild geraakt, waarna de werkgever een mes vijf cm diep in zijn borststreek kreeg gepland. De beklaagde hield vol dat hij geen intentie had om te doden, maar daar was toch twijfel over bij de driekoppige rechtbank: “Hij heeft het mes genomen op de keukentafel. Wijst dat niet op voorbedachtheid?”