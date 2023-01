21-jarige man gewond na aanrijding

Kortessem Werken aan nutsleidin­gen in Kortessem

Volgende week starten in Kortessem werken aan de nutsleidingen voor drinkwater en telecom in de Sint-Amandusstraat, Keipoelstraat en Zammelenstraat. De werken zouden zo’n 40 werkdagen duren maar huizen en winkels blijven in die periode bereikbaar.

11 januari