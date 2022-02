Niet gastland Kameroen maar het Egypte van Mo Salah speelt na penaltyserie finale Africa Cup

Video Broos hintte vorig jaar al op triomf Africa Cup bij onze videoman

Vorig jaar trok onze videoman nog naar Zaventem om Hugo Broos uit te wuiven. "Dit Kameroen is niet meer het Kameroen van de voorbije jaren," sprak hij toen profetisch. In een interview maakte hij duidelijk dat er ambitie was. Hij trok niet zomaar even naar Afrika voor het mooie weer. Onze 64-jarige landgenoot sprak over de Africa Cup, WK's en de toekomst. "Er zit veel talent bij. De bedoeling is dus om er in januari al bij te zijn op de Africa Cup, om ons vervolgens te plaatsen voor het WK 2018 in Rusland." Deel één van de voorspelling heeft hij al volbracht, op naar deel twee?

