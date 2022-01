Een Belgische coach, de all-time topschutter en heel wat wereldtoppers: 10 om te zien op de Africa Cup

Africa CupZondag gaat de 33ste Africa Cup van start. In Yaoundé trappen om 17u gastland Kameroen en Burkina Faso het toernooi op gang, op 6 februari kennen we de opvolger van Algerije. Maar wie zijn dé tien sterren die u de komende maand moet zien?

1. Samuel Eto’o

Mister Africa Cup himself. Alltime topschutter van het toernooi met 18 goals. Wereldster bij de Ontembare Leeuwen, Barcelona, Inter, vier keer Afrikaans speler van het jaar én, sinds een maand, voorzitter van de Kameroense Voetbalbond. Een halve eeuw nadat ze het voor de eerste keer deden, mag Kameroen onder zijn supervisie nog eens de Africa Cup organiseren. Eto’o (40) was dan ook bijzonder misnoegd toen deze week de vraag gesteld werd of het toernooi wel moest doorgaan. “Als het EK zonder problemen kon plaatsvinden te midden van de pandemie, met volle stadions in verschillende steden, waarom zou de Africa Cup dan niet kunnen starten?”, fulmineerde hij. The show must go on. De wedstrijden van Kameroen zullen gespeeld worden in bijna volle stadions (80 procent capaciteit), de andere matchen in voor 60 procent gevulde tribunes.

2. Tom Saintfiet

Voor de eerste keer in haar geschiedenis doet Gambia mee aan de Africa Cup. Met dank aan één man, een Belg: Tom Saintfiet (48). Vraag is tot wat ze in staat zijn in een groep met Mauritanië, Mali en Tunesië. Voorbereidingsmatchen tegen Syrië en Algerije werden deze week lastminute afgeblazen omdat bijna dan de helft van het team op oefenkamp in Doha positief testte op corona. Op tijd in Kameroen arriveren met een volledige, gezonde selectie is nu al dé uitdaging van Saintfiet en co. “We zijn de underdog, het laagst gerangschikte team in onze groep, maar kansloos zijn we niet”, maakt Saintfiet zich sterk.

3. Tarik Tissoudali

Surprise du chef. Door het afhaken van Barcelona-speler Abde, werd Tarik Tissoudali (28) in extremis geselecteerd voor Marokko. Droom voor de spits, nachtmerrie voor AA Gent. De oorspronkelijke zucht van opluchting ten huize Hein Vanhaezebrouck werd een gil van afgrijzen. De Buffalo’s moeten het wekenlang zonder hun creatieve aanvalsleider doen. Blijft de vraag of en hoeveel speelminuten Tissoudali (tot nog toe enkel goed voor 3 interlands met de U23 van Marokko) zal krijgen in Kameroen.

4. Michael Ngadeu

Niet enkel voorin, ook in haar defensie ziet AA Gent met lede ogen aan hoe dé sterkhouder in januari zal ontbreken. Onmisbare pion Michael Ngadeu vervangen zal geen sinecure zijn. De 31-jarige rots is één van de steunpilaren van het gastland. In 2017 stak hij nog mee de Africa Cup in de lucht toen Kameroen - onder leiding van Hugo Broos, weet u nog? - haar vijfde titel won. Doen ze dat kunstje nog eens over?

4. Christian Kouamé

Acht goals scoorde hij dit seizoen al voor Anderlecht, op de Africa Cup zoekt Christian Kouamé (24) doelpunten voor Ivoorkust. “Hopelijk blijf ik zolang mogelijk weg van Anderlecht, dat zou betekenen dat we ver doorstoten”, lachte hij voor zijn vertrek. De steun van Vincent Kompany heeft hij alvast. “Het is cruciaal voor Afrika dat de beste spelers worden opgeroepen, om zo aan de wereld te tonen wat een talent er rondloopt. Maar ik ben er ook van overtuigd dat wij het ook zonder hem goed zullen doen.”

6. Wilfred Ndidi

Oude bekende. Niet meer weg te denken bij ploeg en land sinds hij in 2017 Genk verruilde voor Leicester City. Meester van de tackle op het middenveld, met dank aan... Peter Maes, die hem bij Genk omschoolde tot middenvelder. Niet Victor Osihmen, Paul Onuachu, Kelechi Iheanacho of Victor Moses, maar Wilfred Ndidi (25) is op FIFA 2022 de best gequoteerde Nigeriaan. Speelt hij ook nu de pannen van het dak?

7. Kalidou Koulibaly

Nu we toch bezig zijn: nog een familiair gezicht. Kalidou Koulibaly, net als Ndidi ex-Genk. Van 2012 tot en met 2014 twee seizoenen lang onbetwist titularis bij de Limburgers. Sindsdien niet weg te denken bij Napoli, waar hij al ruim 250 wedstrijden op de teller heeft. In Italië wordt hij beschouwd als een van de beste verdedigers. Elk jaar wordt hij gelinkt aan een handvol topclubs, maar ondertussen is hij al acht seizoenen lang ploegmaat van Dries Mertens. Senegal verloor ondertussen al 19 matchen op rij niet met Koulibaly in de basis. Hoeveel komen er daar deze maand nog bij?

8. Sadio Mané

Aanvalsleider van het beste Afrikaanse land op de FIFA-ranking. Voormalig Afrikaans voetballer van het jaar, in 2019 nog net naast het podium van de Ballon d’Or. Mané wil wraak na de verloren finale tegen Algerije in 2019. Opmerkelijk: Senegal won nog nooit de Africa Cup. Zal Gent Tissoudali missen? Wat dan gezegd van Liverpool en Mané (29)? En of Jurgen Klopp blij zal zijn als het februari is...

9. Mohamed Salah

... want naast Mané moet hij ook Mohamed Salah (29) missen. De Egyptische krullenbol draagt de hoop van 100 miljoen landgenoten op zijn schouders. Met hem als aanvalsleider gaan de Farao’s op jacht naar een achtste eindzege.

10. Riyad Mahrez

Ook Klopps collega Pep Guardiola ziet een sterkhouder uitvliegen. Achttien goals scoorde Riyad Mahrez (30) al dit seizoen. In zijn laatste vijf wedstrijden vond hij telkens de weg naar doel. Als kapitein gaat hij de komende maand met Algerije op zoek naar een historische dubbel.

Alle 23 geselecteerden uit de Jupiler Pro League:

• Ghana: Majeed Ashimeru (Anderlecht)

• Algerije: Reda Halaimia (Beerschot) en Adem Zorgane (Charleroi)

• Burkina Faso: Hervé Koffi (Charleroi) en Abdoul Tapsoba (Standard)

• Comoren: Faïz Selemani (KV Kortrijk)

• Gambia: Sulayman Marreh (AA Gent), Ablie Jallow (Seraing) en Muhammed Badamosi (KV Kortrijk)

• Guinée: Ibrahima Cissé (Seraing), Mory Konaté (STVV) en Sory Kaba (OH Leuven)

• Ivoorkust: Christian Kouamé (Anderlecht)

• Kaapverdië: Steven Fortes en Kenny Rocha (KV Oostende)

• Kameroen: Collins Fai (Standard), Michael Ngadeu (AA Gent) en Samuel Oum Gouet (KV Mechelen)

• Mali: Moussa Sissako (Standard)

• Marokko: Selim Amallah (Standard), Tarik Tissoudali (AA Gent) en Sofian Chakla (OH Leuven)

• Senegal: Abdoulaye Seck (Antwerp)

