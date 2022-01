Belg stilaan onsterfelijk, ploeg die doorstoot zonder veldgoal en nog zoveel meer: dit was de eerste ronde van de Africa Cup

Africa CupMet slechts 12 goals in evenveel matchen kon de Africa Cup niet saaier beginnen. Even doorbijten, want wat daarna kwam was spektakel van de bovenste plank. Hoe slaapverwekkend de start, hoe boeiender het vervolg. De eerste ronde van de Africa Cup zit erop. Wat u mag vergeten? De eerste speeldag. Wat u moet onthouden? Al de rest. Wat dat precies was, leest u hieronder.

Groepswinnaar zonder veldgoal

Een ploeg die 1 procent van de tijd heeft voorgestaan, geen enkele veldgoal scoorde en toch - als groepswinnaar dan nog - doorstoot. Met bovendien, na drie matchen, een doelsaldo van... 1-0? Het kán. Dat bewees Senegal.

Het enige doelpunt dat ze maakten was een penalty na... 97 minuten, in de openingsmatch tegen Zimbabwe (1-0). Scoreloze draws tegen Guinea en Malawi (die beide ook doorstoten) nadien volstonden voor de groepszege. Mag het tegen Kaapverdië toch net iets meer zijn?

Volledig scherm Ook deze kans van Mané zat er niet in. Senegal scoorde uiteindelijk één keer. Een penalty in blessuretijd. © AFP

Titelverdediger roemloos naar huis

De titelverdediger én topfavoriet die meteen naar huis mag, als laatste, in een haalbare groep, en zo een historische dubbel mist? Het kán. Dat bewees Algerije.

Eén schamel doelpuntje maakten ze, zelfs tegen klein broertje Sierra Leone kwamen ze niet verder dan 0-0. 35 opeenvolgende wedstrijden zonder nederlaag werden in Kameroen gestopt door twee nederlagen op rij. Sterspeler Riyad Mahrez gaf op geen enkel moment thuis. Een trieste aftocht voor de titelverdediger. De voetbalbond ontkent dat het beroep deed op een duivelbezweerder. We mogen het hopen. Ook, Ghana, vooraf getipt als gevaarlijkste outsider, mag meteen z’n valiezen pakken.

Volledig scherm Algerije en sterspeler Riyad Mahrez: pijnlijk onderuit. © AFP

Geschiedenis met serieus Belgisch tintje

Een debutant die geschiedenis schrijft door ongeslagen door te stoten onder leiding van een landgenoot? Het kán. Dat bewees Gambia.

Voor de eerste keer in haar geschiedenis doen ze mee aan de Africa Cup. Met dank aan één man, een Belg: Tom Saintfiet (48). Vooraf was het een groot vraagteken tot wat ze in staat zouden zijn in een groep met Mauritanië, Mali en Tunesië. Want voorbereidingsmatchen tegen Syrië en Algerije werden lastminute afgeblazen omdat bijna de helft van het team op oefenkamp in Doha positief testte op corona. Op tijd in Kameroen arriveren met een volledige, gezonde selectie was dan ook dé uitdaging van Saintfiet en co. “We zijn de underdog, het laagst gerangschikte team in onze groep, maar kansloos zijn we niet”, maakte Saintfiet zich sterk. Hij kreeg gelijk. Ablie Jallow van Seraing is voortaan onsterfelijk in zijn thuisland, het kleinste Afrikaanse land op het vasteland. De aanvallende middenvelder scoorde zowel tegen Gambia als Tunesië het enige doelpunt van de partij. Ook Sulayman Marreh (AA Gent, twee keer 90 minuten) en Muhammed Badamosi (KV Kortrijk, twee invalbeurten) droegen hun steentje bij.

Volledig scherm Dolle vreugde bij Ablie Jallow en heel Gambia: bij hun debuut meteen zonder nederlaag geplaatst voor de volgende ronde. Feest! © AFP

Grootse kleintjes

Drie kleintjes, op voorhand nochtans kansloos, die doorstoten naar de volgende ronde? Het kán. Dat bewezen Equatoriaal Guinea, de Comoren en Malawi.

Die eersten stootten zelfs rechtstreeks door in een groep met Ivoorkust en Algerije. Malawi bereikt voor de eerste keer de knock-outfase. Voor de Comoren, een vulkanische eilandengroep, is hun eerste Africa Cup nu al geslaagd, in de volgende ronde wacht Faïz Selemani (Kortrijk) en co gastland Kameroen.

Volledig scherm Faiz Selemani, die twee volledige wedstrijden speelde, in actie tegen Marokko. © AFP

Scheids met zonneslag niét naar huis

Een scheidrechter die tot twee keer toe te vroeg affluit, officieel door een zonneslag, maar gewoon aan de slag blijft in het toernooi? Het kán. Dat bewees Janny Sikazwe. Knotsgekke toestanden waren het tijdens Tunesië - Mali. Eerst in minuut 86, nadien in minuut 89 besloot scheidsrechter Janny Sikazwe dat het genoeg was geweest. Een dag later luidde het dat Sikazwe last had van een zonneslag. Toernooi gedaan voor de arme Zambiaan, zou je dan denken? Think again, want een paar dagen later was hij VAR bij Gabon-Marokko. In een busje, uit de zon.

Volledig scherm Genoeg is genoeg. Janny Sikazwe fluit af. Een paar minuten te vroeg? He doesn't care. © REUTERS

Vrouwelijke primeur

Een vrouwelijke scheids op een internationale eindronde? Dat kán. Dat bewees Salima Mukansanga. Als eerste vrouwelijke hoofdscheidsrechter ooit mocht ze een match in goede banen leiden op een internationale eindronde. De 34-jarige Rwandese deed dat op 18 januari in Zimbabwe - Guinea. Ze deelde één gele kaart uit. Ook haar assistenten waren vrouwen. Mukansanga schreef al geschiedenis door als eerste vrouw ooit vierde ref te zijn op een groot toernooi, tijdens Guinea-Malawi op 10 januari.

Volledig scherm Salima Mukansanga schreef geschiedenis op deze Africa Cup. © EPA

Hoe deden de overige ‘Belgen’ het?

• Hervé Koffi (Charleroi) speelde de eerste twee matchen, stoot door met Burkina Faso, maar testte positief op Covid en miste daardoor de laatste groepswedstrijd. Staat hij zondag weer tussen de palen?

• Abdoul Tapsoba (Standard) speelde twee matchen mee met Burkina Faso, dat doorstoot.

• Ibrahimi Cissé (Seraing) speelde met Guinea 90 minuten mee tegen Senegal en Zimbabwe. Gaat door.

• Sory Kaba (OHL) mocht drie minuten invallen tegen Malawi en speelde 62 minuten tegen Zimbabwe. Stoot met Guinea door.

• Steven Fortes (KV Oostende) startte twee wedstrijden en viel tegen Kameroen 9 minuten voor tijd in met Kaapverdië. Stoot door.

• Kenny Rocha (KV Oostende) drie keer aan de aftrap bij Kaapverdië, enkel in de slotfase van de derde match tactisch gewisseld. Naar de volgende ronde.

• Collins Fai (Standard) is een basispion bij Kameroen, enkel tegen Kaapverdië in het slot gewisseld.

• Samuel Oum Gouet (KV Mechelen) startte tegen Burkina Faso en Kaapverdië, naar de volgende ronde met Kameroen.

• Moussa Sissako (Standard) mocht een halfuurtje invallen bij Mali tegen Mauritanië. Stoot wel door.

• Tarik Tissoudali (AA Gent) debuteerde in de Marokkaanse hoofdmacht als invaller tegen Ghana, startte tegen de Comoren en mocht kort invallen tegen Gabon.

• Mike Ngadeu: trekt de lijn van bij AA Gent gewoon door, miste nog geen minuut.

• Selim Amallah(Standard) is één van dé sterkhouders bij Marokko, met een doelpunt en een assist tegen de Comoren beslissend. Twee keer gestart, ingevallen tegen Gabon.

• Soufiane Chakla (OHL), 88 minuten op het veld bij Marokko tegen Gabon.

• Mory Konaté (STVV, Guinea), Christian Kouamé (Anderlecht, Ivoorkust), Majeed Ashimeru (Anderlecht, Ghana), Reda Halaimia (Beerschot, Algerije), Adem Zorgane (Charleroi, Algerije), Abdoulaye Seck (Antwerp) kwamen niet in actie.

Achtste finales:

• Burkina Faso - Gabon (23/01, 17u)

• Nigeria - Tunesië (23/01, 20u)

• Guinea - Gambia (24/01, 17u)

• Kameroen - Comoren (24/01, 20u)

• Senegal - Kaapverdië (25/01, 17u)

• Marokko - Malawi (25/01, 20u)

• Ivoorkust - Egypte (26/01, 17u)

• Mali - Equatoriaal Guinea (26/01, 20u)