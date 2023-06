WEER. Vanochtend kans op overwegend bewolkt weer in Affligem

Drie buurtinfor­ma­tie­net­wer­ken actief in Ternat

Inwoners van Ternat, Sint-Katherina-Lombeek en Wambeek kunnen zich vanaf nu inschrijven om lid te worden van een gratis buurtinformatienetwerk in de gemeente. Het systeem, dat inwoners per sms waarschuwt bij verdachte handelingen of criminele feiten, wordt voor het eerst ingevoerd in de gemeente.