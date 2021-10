Vrouw verdacht van vergiftiging schoonmoeder: twee keer naar ziekenhuis door medicatie die niet voor haar was bestemd

Berlare/AffligemEen vrouw uit Berlare is door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld van vergiftiging en poging tot moord op haar schoonmoeder. Tot twee keer toe zouden er bij het slachtoffer te hoge waarden van medicatie zijn vastgesteld die bestemd waren voor de vrouw uit Berlare. Dinsdag zal ze opnieuw voor de raadkamer moeten verschijnen in Brussel.

De feiten speelden zich af op 21 en 22 september op verschillende locaties, maar raakten nu pas bekend. Een van de feiten zou gebeurd zijn bij de schoonmoeder thuis. Op het moment van de feiten was de vrouw, een dertiger uit Berlare, telkens aanwezig bij haar schoonmoeder als zij onwel werd. In het ziekenhuis werd vastgesteld dat het slachtoffer een te hoge dosis medicatie had genomen die helemaal niet voor haar bestemd was. Uit het onderzoek blijkt de medicatie afkomstig te zijn van haar schoondochter.

Volledig scherm Advocaat Jeroen D'Hondt staat de vrouw uit Berlare bij. © Photo News

De schoonmoeder, die afkomstig is uit Affligem, heeft beide feiten overleefd en is aan de beterhand, maar haar schoondochter wordt intussen wel verdacht van vergiftiging en poging tot moord. De verdachte woont samen met haar partner in Berlare, ook hij werd voorgeleid, maar zou minder in het vizier van de speurders liggen.

Wat er net gebeurd is, is op dit moment nog altijd niet duidelijk, maar mogelijk kampte de schoonmoeder ook met een depressie, en zou ze de medicatie eventueel zelf hebben ingenomen als wanhoopspoging.

Hulpdiensten zelf gebeld

De vrouw uit Berlare zou op het moment van de feiten zelf twee keer de hulpdiensten gebeld hebben en met haar schoonmoeder naar het ziekenhuis gereden hebben. Volgens de onderzoeksrechter waren er echter voldoende elementen om de vrouw in het vizier te houden en werd zij aangehouden waardoor ze dinsdag opnieuw voor de raadkamer zal moeten verschijnen.

Jeroen D’Hondt treed op als advocaat voor de vrouw, maar hij kan op dit moment niets kwijt over het onderzoek. “In het belang van het geheim van het onderzoek en voor mijn cliënte kan ik op dit moment niets zeggen", aldus D’Hondt. “Mijn cliënt is inderdaad in verdenking gesteld en zal dinsdag voor de raadkamer moeten verschijnen. Ik geloof in haar onschuld en we wachten het verdere verloop af", klinkt het. Ook de vrouw pleit onschuldig en zegt dat ze helemaal niets met de feiten te maken heeft.