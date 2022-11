Vrienden van Marc organiseren benefiet in Den Bert: “Ook de originele lichtreclame wordt geveild”

AffligemVolgend weekend openen de nieuwe uitbaters van Den Bert officieel de deuren, maar komend weekend staat er al heel wat te gebeuren. Na vier jaar leegstand zal er opnieuw leven zijn in de voormalige bruine dorpskroeg. Enkele vrienden slaan de handen in elkaar voor een benefiet voor Kom Op Tegen Kanker. “We verkopen drank en eten en er komen artiesten optreden”, klinkt het. “Maar we zullen ook de iconische lichtreclame van het café veilen.”

Marc De Cock overleed in november 2018 aan een uitgezaaide longkanker. Dat hij het moest opnemen tegen de smerige ziekte had hij pas zes maanden voordien vernomen. De eerste zichtbare symptomen begonnen enkele uren nadat hij op 20 maart 2018 de deuren van zijn kroeg had gesloten. Die dag zou ook de laatste dag zijn dat Marc, die in 1975 als chef-kok nog twee Michelinsterren binnenhaalde, de deur van het iconische café achter zich dichttrok. Maar het verdriet moet dit weekend plaatsmaken voor plezier, alles ten voordele van het goede doel. “Het idee ontstond eigenlijk al bij Benny (Gekend als ‘Benny van den Esso’ red.) toen hij het pand kocht”, zegt Wim Couck. Benny kocht het pand in het voorjaar van 2021 en ging op zoek naar een geschikte uitbater terwijl hij het gebouw volledig liet renoveren. “Maar er is het afgelopen jaar dus heel veel over gesproken, terwijl we met de organisatie van de benefiet drie weken bezig zijn.”

Optredens

De organisatoren kennen elkaar sinds de jaren negentig toen ze samen voetbal speelden. Ze leerden toen ook Marc kennen. Sindsdien hielden ze contact met elkaar. “En dit weekend gaan we samen twee dagen het café openhouden”, luidt het. “We beginnen zowel vrijdag 11 als zaterdag 12 november om 14 uur. Vrijdagavond start om 20 uur een optreden van een look-a-like van André Hazes waarna twee dj’s plaatjes zullen draaien. Ook op zaterdag zullen twee dj’s vanaf 21 uur voor geschikte muziek zorgen. In de namiddag voorzien we versnaperingen terwijl er ook eten zoals hamburgers en frieten worden aangeboden. Buiten op het terras zullen twee verwarmde tenten staan. Tot hoe laat we doorgaan? Dat is afhankelijk, maar we stoppen alleszins op een verantwoord uur. In totaal staan een vijftiental vrijwilligers mee in de zaak dit weekend, waaronder ook de dochter van Marc.”

Sponsoring

De organisatoren vroegen een licentie aan bij Kom Op Tegen Kanker. “Hierdoor kunnen we de volledige opbrengst aan KOTK schenken”, luidt het. “En misschien organiseren we in de toekomst nog wel eens iets. We hebben alleszins al veel steun ontvangen. Heel wat mensen schonken al gratis zaken zoals bijvoorbeeld drank en eten. Daarnaast zijn mensen ook spontaan beginnen sponsoren. Hierdoor starten we al met 6.000 euro op onze rekening, nog voor de benefiet moet starten. Dat is fantastisch.”

Veiling

En je kan ook enkele unieke stukken op de kop tikken. “Zaterdag vanaf 18 uur starten we met een veiling in het café”, zeggen de organisatoren. “De originele reclamepanelen en lichtreclames die aan de gevel van Den Bert hingen gaan we veilen. Het gaat om tien stuks in totaal. Naast de lichtreclame wordt ook een emaille reclamebord van Palm geveild.” De toegang tot het evenement in Den Bert is op beide dagen volledig gratis.

