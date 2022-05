Vloek van Rock Affligem lijkt doorbroken met twee dagen zonnig weer: “Hopelijk loont dat anderhalf jaar voorbereiding”

AffligemRock Affligem staat dit weekend na dertien jaar terug op de festivalkalender. En wat voor ‘eerste’ editie wordt het. Klinkende namen op de affiche, mooi weer en een professioneel opgebouwd festivalterrein. “Zoveel goesting dat we hebben. We kijken uit naar het moment dat de eerste muzieknoten uit de speakers gaan klinken.”

“Vorige week zaterdag zijn we gestart met de opbouw”, zegt Jellen Aeyels, programmatie- en communicatieverantwoordelijke. “En momenteel zitten we volledig op schema, al moet er uiteraard nog heel wat gebeuren. Maar het doet deugd om te zien hoe hier intussen al een festivalterrein is verrezen. Fietsers die passeren zijn ook verwonderd. ‘We wisten niet dat het zo groot ging zijn. We gaan nog een ticket kopen dan’, klinkt het. We kunnen voorlopig dus wel al trots zijn. Ook op onze affiche waar we heel veel lovende commentaren op krijgen. Ook van festivals waar we een partnership mee hebben zoals Rock Ternat, Roadrock en de Lokerse Feesten.”

Op vrijdag staan Stikstof, Hakimm & J. Roots, Flavour Drop, Faisal en Glints op de mainstage, terwijl Age of Love met Jan Vervloet, The Mackenzie, Marko de la Rocca, PhiPhi de dancehall in de Bellekouterhal inpalmt. “Vooral artiesten voor het jongere publiek op de mainstage”, klinkt het. “En in de dancehall vinden oudere muziekliefhebbers hun meug. Op zaterdag is dat omgekeerd met onder meer Les Truttes, Compact Disk Dummies, De Kreuners, De Mens en School is Cool. In de dancehall is er dan het technoconcept Tumult te vinden met onder meer Spacid, Pete Howl en Lebawski. Toch wel een sterke affiche dus.”

Droog en zonnig

En die affiche deed hen minder vrezen over het weer. “Rock Affligem heeft nu eenmaal een slechte naam door de geschiedenis als het op het weer aankomt”, knikt Aeyels. “Maar het wordt een zonovergoten editie. Dat verzekerde onze Affligemse weerman Ruben Peelman ons. Vrijdag gaat het regenen tot 18 uur, dus tot we onze deuren openen. En op zaterdag wordt het sowieso droog. Het weer en het verleden speelde uiteraard in ons achterhoofd, maar we lieten ons er niet door leiden. En gelukkig, want het wordt zonovergoten. En mocht het druppelen is er voldoende beschutting voorzien in de vip, aan de eetstanden en in de Bellekouter.”

Quote Fietsers die passeren zijn ook verwonderd. ‘We wisten niet dat het zo groot ging zijn. We gaan nog een ticket kopen dan’, klinkt het. We kunnen voorlopig dus wel al trots zijn Jellen Aeyels, programmatie- en communicatieverantwoordelijke

Die historie speelt ook mee bij de ticketverkoop. “Veel mensen wachten af tot het laatste moment waardoor we nu wel een explosie bij de ticketverkoopt zien”, klinkt het. “We hebben toelating om op elke dag 6.000 bezoekers te ontvangen. De vip-tickets voor zaterdag zijn al allemaal de deur uit en ziet ernaar uit dat die mogelijk volledig uitverkocht zal zijn. Voor zaterdag zullen er waarschijnlijk wel nog voldoende tickets beschikbaar zijn.”

200 vrijwilligers

“We zien het dus volledig zitten en opbouwen onder deze stralende zon geeft ons extra energie”, klinkt het. “We gaan een heel tof weekend tegemoet en hopelijk kunnen we zo ook de vruchten plukken van anderhalf jaar hard werken. Voor het festival zelf kunnen we ook op zo’n 195 vrijwilligers rekenen, aangevuld met een twintigtal bestuursleden. Onder meer de lokale jeugdbewegingen komen een handje toesteken, maar ook op andere verenigingen en organisaties uit Affligem kunnen we rekenen.”

Alle informatie over het festival is terug te vinden op de website rockaffligem.be. Ook tickets zijn daar te verkrijgen, net als in de fysieke voorverkooppunten. De organisatie geeft ook graag mee dat er een fietsenstalling van meer dan 2.000 fietsen wordt voorzien. Parkeren kan op verschillende parkings in de onmiddellijke of ruime omgeving. Om de 15 à 20 minuten kan je ook een shuttlebus nemen van zo’n parking richting het festivalterrein.

