Verkeersongeval op de E40 richting kust

Aalst Oudere man zonder papieren bewuste­loos op straat teruggevon­den met hoofdwonde: “Gewoon gevallen of slachtof­fer van overval?”

Op het Bauwensplein in Aalst is woensdagochtend een oudere man bewusteloos aangetroffen op straat. De man had een hoofdwonde en reageerde niet meer. Hij bleek ook geen papieren op zak te hebben. De politie is een onderzoek gestart.

6 april