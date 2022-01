Vandalen schenken na plundertocht rondom Lourdesgrot anoniem 250 euro aan beheerder: “We schamen ons dood”

Brussel/Rand Ukelele spelen, fotografe­ren of je eigen comedyshow maken: zeven leuke workshops voor de winter in Brussel, de Rand en het Pajotten­land

Nieuwjaar ligt alweer een poosje achter ons en het normale leven is weer op gang gekomen. Hoog tijd dus om werk te maken van je goede voornemens. Misschien had jij wel het plan opgevat om in 2022 iets nieuw te leren, maar weet je nog niet wat. Wij zochten uit welke workshops er deze winter op het programma staan in Brussel, de Rand en het Pajottenland. Wat dacht je bijvoorbeeld van bier brouwen in Asse, sweaters maken in Merchtem of werken met bladgoud in Grimbergen?

20 januari