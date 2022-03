Van Rock Rally tot planten shoppen: onze vijf tips voor dit weekend in het Pajottenland, de Rand en Brussel

Vlaamse Rand rond Brussel Korpschefs vragen met open brief oplossing voor aanhoudend personeels­te­kort: “Komt die er niet, dan komt de veiligheid in het gedrang”

Met een open brief vragen de korpschefs van dertien politiezones in het arrondissement Halle-Vilvoorde aan verschillende overheden een oplossing voor het structurele personeelstekort in de regio. Agenten kunnen in Brussel tot wel 400 euro meer verdienen, waardoor ze de Vlaamse rand links laten liggen. “Er moet nú iets gebeuren, want de politiewerking staat heel hard onder druk”, klinkt het.

14:51