Sint-Antoniusviering met traditionele verkoop van offergaven in Essene

Aalst Beklaagde negeerde levenslang rijverbod en heeft al 14 veroorde­lin­gen

Een man uit Aalst moest zich maandag in de politierechtbank van Aalst verantwoorden nadat hij had gereden zonder geldig rijbewijs. De man had al sinds de jaren 90 een levenslang rijverbod lopen, maar negeerde dit volledig.

16 januari