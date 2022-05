Rock Affligem zet zich op de kaart als opener festivalseizoen: “Gewoonweg fantastisch”

AffligemMet een kleine 7.000 bezoekers verspreid over de twee festivaldagen mag Rock Affligem een succes genoemd worden. Lachende gezichten, bands die vol enthousiasme hun set brachten en een stralende zon maakten het tot een succesvolle eerste editie. “Beter dan we hadden gedacht”, klinkt het. “Volgend jaar in mei zijn we er terug om het festivalseizoen te openen.”

“Fantastisch gewoon”, zegt voorzitter Christof Desmet nog duidelijk nagenietend op zondag. “De naam ‘opener van het festivalseizoen’ heeft men ons trouwens gegeven en hebben we nooit zelf gebruikt, maar dat gaan we nu zeker meenemen. Met vrijdag en zaterdag samen mochten we een kleine zevenduizend bezoekers ontvangen. Het weer was fantastisch en we zagen veel lachende mensen binnenkomen die met dezelfde lach ook weer vertrokken. Ook de groepen brachten een fantastische act. We konden het ons echt niet beter voorstellen voor onze eerste keer. Zeker ook gezien de huidige economische situatie en als we vergelijken met andere festival van onze grootte waarmee we in contact staan. We mogen dus zeker niet klagen. Noemenswaardige incidenten vielen er ook niet te noteren.”

Rock Affligem ging vrijdagavond op de mainstage van start met enkele hiphop-artiesten, een samenwerking met Charlatan. Vooral Glints en Stikstof bleken voltreffers te zijn. Intussen barstte in de dancehall een retrofeest van Age of Love los. Op zaterdag werd de festivalweide opgewarmd door VVYNN, Cloudy Oh, Rhea en Dirk. waarna de voorste rijen aan het podium volliepen voor De Mens. Helemaal los ging het bij De Kreuners met nadien een feest dankzij Compact Disk Dummies. “En al het volk bleef duidelijk staan tot het einde van Les Truttes”, weet Christof. “Als afsluiter weet je met Les Truttes dat het sowieso feest wordt. Zij brachten maar liefst 54 nummers. Alle bands waren geweldig goed en je zag dat ze er super veel goesting in hadden om de eerste keer op een openluchtfestival te staan na twee coronajaren.”

De nieuwe ploeg die het festival na dertien jaar een doorstart schonk heeft de smaak nu duidelijk te pakken. “Er komt zeker en vast een tweede editie”, zegt Desmet. “Die zal doorgaan op 18 en 19 mei 2023, ook hier op de Bellekoutersite. In grote lijnen zullen we het concept behouden, maar er moet nog een volledige evaluatie volgen. Never change a winning team houden we daarbij in het achterhoofd. Rondom Age of Love kunnen we niet, dat is duidelijk.Al is het misschien een mogelijkheid om in de dance hall later te beginnen en dus ook later te eindigen. Of we hiphop behouden op de eerste festivaldag op de mainstage moeten we nog bekijken, maar de samenwerking met Charlatan was alleszins schitterend. Zij hebben ons ook heel veel knowhow geschonken.”

“Nu eerst nog enkele dagen het terrein ontruimen zodat alles opgehaald kan worden door de leveranciers”, besluit Christof. “Vanaf woensdagavond kunnen we dan eens uitslapen. En dan is het nog enkele weken wachten tot we beginnen met de voorbereidingen voor volgend jaar. Dat zal eind juni zijn waarschijnlijk, want we willen natuurlijk ook niet te lang wachten.”

