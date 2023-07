Regenbuien, maar soms ook zon in Affligem vandaag

Fiberklaar komt nu ook naar Asse: “6.170 adressen aansluitba­re adressen”

Fiberklaar trekt nu ook naar Asse, nadat eerst een campagne in Zellik was gestart. In totaal zijn 6.170 adressen aansluitbaar op het netwerk. Op de website van het nutsbedrijf kan je nagaan of aansluiting van jouw adres mogelijk is. Er volgen ook nog infomomenten voor wie meer wil weten.