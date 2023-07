Stad Aalst investeert opnieuw in straatver­lich­ting

Om het comfort en de veiligheid van haar inwoners en bezoekers te garanderen, investeert Aalst opnieuw in haar verlichtingsinfrastructuur. “De doelstelling? In samenwerking met Fluvius tegen 2028 over een verlichtingsnetwerk beschikken dat enkel via ledverlichting werkt”, zegt schepen van Openbare Werken Jean-Jacques De Gucht (Open Vld).