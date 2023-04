Rechter mild voor veroordeelde dealer

Partijen leggen oorzaak bij elkaar na zwaar ongeval op N208: “Hij had zich aan inhalende tegenlig­ger kunnen verwachten”

Zeven advocaten verschenen maandagnamiddag voor de Halse politierechtbank voor de behandeling van een zwaar ongeval dat in 2018 plaatsvond op de N208 in Liedekerke. Het parket legt de bestuurder van een witte Porsche vluchtmisdrijf ten laste en verschillende partijen noemen zijn inhaalmanoeuvre aan hoge snelheid de oorzaak van het ongeval. “Maar had die andere bestuurder niet te snel gereden én rekening gehouden met een mogelijk inhalend voertuig, dan was het ongeval niet gebeurd”, klonk het als tegenreactie. De Porsche-bestuurder vraagt de vrijspraak. Geen van de drie betrokkenen zou zich aan de maximum snelheid hebben gehouden met een uitschieter tot mogelijk 160 kilometer per uur.