Paraglider stort neer in haag van buurman: “Hij heeft nochtans heel wat ervaring”

AffligemEen 45-jarige man is donderdagochtend zwaargewond geraakt bij een ongeval met zijn paraglider. Hij werd verrast door de wind en kreeg zijn toestel niet meer onder controle waarna hij neerstortte. Dat gebeurde op de oprit van zijn buurman. Het slachtoffer zou verschillende breuken hebben opgelopen. “Hij heeft nochtans heel wat ervaring”, klinkt het in de buurt. “Hij was enorm gepassioneerd.”

P.B., leerkracht op een middelbare school, was donderdagochtend vertrokken voor een vlucht met zijn paraglider. “En dat deed hij altijd uiterst voorbereid ”, zegt buurman Zbignief Jamroziak. “Hij heeft een app en zelfs een klein weerstation om alles goed te kunnen inschatten. Zoals gewoonlijk was hij opgestegen in een veld in de Molenstraat in Essene. En vervolgens trok hij richting zijn woning hier in de Hof Terelst in Teralfene. Iets wat hij ook altijd doet om zijn vrouw en kinderen te groeten. Zelf was ik mijn auto aan het afwassen en zag dat hij over zijn huis vloog om vervolgens een bocht te nemen voor een tweede passage.”

Maar bij het maken van die tweede cirkel liep het rond 9.30 uur fout. “Plots zag ik dat de parachute wat inzakte en één van de wieken van zijn motor klapte dicht”, gaat de buur verder. “Toen hoorde ik dat hij meer gas begon te geven, maar het lukte niet meer om te stijgen. Hij kwam naar beneden en kwam in de haag van zijn buurman terecht om vervolgens op de oprit te eindigen. Volgens mij heeft hij geluk gehad dat hij eerst die haag heeft geraakt.”

Breuken

Jamroziak snelde onmiddellijk ter hulp. “P. zei dat hij pijn had, maar hij bleef wel bij bewustzijn”, gaat het verder. “Ik belde de hulpdiensten en probeerde intussen het toestel wat te verplaatsen om hem meer ademruimte te geven, zonder zijn lichaam veel te verplaatsen. Je weet nooit welke verwondingen hij aan de rug heeft. Daarbij heb ik wel mijn handen verbrand aan het toestel, maar dat is nu nog het minste. Vervolgens arriveerden de hulpdiensten met wel dertig man.” Het slachtoffer werd gestabiliseerd en vervolgens in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens de laatste berichten zou hij al zeker een gebroken rib en een klaplong hebben opgelopen, samen met een gebroken been. Er dienden nog verdere onderzoeken te gebeuren om te kijken of er schade aan de rug is. Omdat het duidelijk is dat het om een spijtig ongeval gaat besliste het parket Halle-Vilvoorde om niemand ter plaatse te sturen voor verder onderzoek.

Ervaren

Volgens de buurman was P. al zo’n twee jaar bezig met paragliden. “Hij had alle nodige brevetten en volgde verschillende opleidingen”, klinkt het. “Volgens mij zat hij ook in een club, want soms vlogen ze met twee en hij is zelfs al een keertje in Parijs gaan vliegen. Ervaring had hij dus genoeg. Maar de turbulentie moet hem nu verrast hebben. We hopen allemaal dat hij goed herstelt en er niets aan gaat overhouden.”

Volledig scherm © Tom Vierendeels

LEES OOK:

Volledig scherm © Tom Vierendeels

Volledig scherm © Tom Vierendeels

Volledig scherm © Tom Vierendeels

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.