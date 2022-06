Paraglider stort neer in Affligem, slachtoffer kritiek

Het ongeval deed zich rond 9.30 uur voor in de Affligemse deelgemeente Teralfene. De man was aan het vliegen met zijn paraglider toen het plots fout liep. Een buurman merkte op hoe de parachute plots verfrommelde, waarna het slachtoffer naar beneden viel. Hij stortte neer op een oprit in de Hof Terelst. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en brachten het slachtoffer in kritieke toestand over naar het ziekenhuis. De lokale politiezone TARL bewaakte intussen de locatie tot het parket Halle-Vilvoorde besliste om de plek vrij te geven en niemand ter plaatse te sturen. Niets wijst in de richting van kwaad opzet.