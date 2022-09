Oude bekende verraadt zich zelf door bloedspoor

In de nacht van 20 op 21 augustus werd er ingebroken in een woning te Affligem. Twee mannen vernielden het raam van de achterdeur en verschaften zich zo toegang tot de woning. Hierbij had een van de daders een bloedspoor achtergelaten. Op basis van DNA-analyse kwam men al snel uit bij A.M. De man was al eerder veroordeeld en werd geseind. Bij een controle werd hij enkele dagen later al gearresteerd. “Ik heb dat inderdaad gedaan”, bekende hij meteen. “De buit heb ik doorverkocht in Brussel.” De naam van zijn kompaan weigerde hij te zeggen. Omdat hij in staat van wettelijke herhaling verkeert had het parket 2 jaar cel gevorderd. De rechter deed daar nog 12 maanden bij.