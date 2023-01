Oud-kolonel Vernaillen en gezin werden in Affligem bijna vermoord door gearresteerde Beijer: “Afwachten of ze bij hem thuis genoeg bewijzen vinden”

AffligemOud-kolonel Herman Vernaillen (81) springt geen gat in de lucht nu ex-rijkswachter Robert Beijer in Thailand gearresteerd werd. Vernaillen en zijn gezin overleefden in 1981 een moordaanslag bij hun thuis in Hekelgem, gepleegd door vier mannen. Onder hen: Beijer en diens kompaan Madani Bouhouche. “Misschien kan hij wel spijtoptant worden en gaan er zaken aan het rollen. Maar iedereen kan denken en zeggen wat hij wil. En Beijer kan bekennen wat hij wil. Er moeten bewijzen zijn. Dus het valt af te wachten wat er daar in Thailand wordt gevonden. Maar één ding is zeker: als hij hier bij mij één voet durft te zetten schiet ik hem neer. Hij zal de kans niet meer krijgen om zelf te schieten.”