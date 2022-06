Op het BK Schapendrijven in Essene: “Een beginner moet zijn hond jaren trainen om dit onder de knie te krijgen”

EsseneIn het Vlaams-Brabantse Essene vindt dit weekend het Belgisch kampioenschap schapendrijven plaats. De discipline is boeiend om naar te kijken maar wie niet thuis is in de sport zal zich wellicht al snel afvragen wat de bedoeling is. Schapendrijver Kevin Willems brengt ons de kneepjes van het vak bij.

Tientallen schapendrijvers verzamelen dit weekend op een weide in de Assestraat in Essene voor het Belgisch kampioenschap schapendrijven in klasse 1. Gespreid over twee dagen doen veertig deelnemers een gooi naar de titel. Zaterdag was het nog bijzonder zonnig maar zondag moest iedereen aan de bak in regenweer. Maar de baasjes en hun hondjes bleven gefocust terwijl het publiek in een tent alles volgde.

Volledig scherm Kevin Willems met Border Collie Bob. © Bart Kerckhoven

Kevin Willems uit Geraardsbergen was één van de toeschouwers. Hij moest in de namiddag nog de weide in om in zijn categorie samen met Border Collie Bob een groepje schapen door enkele poortjes te drijven. Ondanks het slechte weer is het gezellig in de tent. “Het is een klein wereldje en dus zie je wel elke week op wedstrijden dezelfde gezichten terug” legt Kevin uit. “In de competitie doen er een honderdtal mensen mee. Dan leer je elkaar wel wat beter kennen.”

Schapendrijven is geen eenvoudige discipline. En wie de Belgische titel wil pakken zal zich verschillende keren aan de jury in volle actie getoond hebben. “De wedstrijden worden altijd over twee dagen georganiseerd”, vertelt Kevin. “Elke dag wordt er één ‘run’ door de ‘handlers’ gelopen. De vijf besten mogen dan de finale lopen. Maar er zijn nog andere wedstrijden in hogere klasses die ook gelopen worden.”

Voor een leek is het ook moeilijk te ontcijferen wat de bevelen zijn die de honden krijgen en wat nu juist de bedoeling is. “De handler stuurt zijn hond langs links of langs rechts uit in een omtrekkende beweging zodat die de schapen kan ophalen.”, zegt Kevin. “Die omtrekkende beweging is belangrijk omdat de schapen zo rechtlijnig mogelijk richting handler gedreven worden. Als die hond daar recht op af zou lopen zouden de schapen net een omgekeerde beweging maken. Wanneer ze dan bij de handler zijn moeten ze rond de paal gedreven worden en dan langs enkele poorten lopen. In klasse 1 worden dan onderweg ook nog eens twee van de vier schapen afgescheiden. Nadien worden ze dan verzameld en moeten ze in hun hok terecht komen. De wedstrijd is eigenlijk wat de hond in de praktijk ook moet kunnen op een boerderij of bij een herder.”

Volledig scherm Er werd ook een klein marktje georganiseerd. © Bart Kerckhoven

Als we enkele runs volgen is het al snel duidelijk dat het schapendrijven geen eenvoudige discipline is. “Het duurt toch even voor je hond klaar is om schapen te drijven”, bevestigt Kevin. “Dat hangt af van hoeveel ervaring je zelf hebt en de ene hond is ook de andere niet. Een dier dat snel leert kan al na een paar maanden wat een ander dier pas na een paar jaar kan. Als je zelf pas start moet je toch al snel enkele jaren tijd investeren voor je naar de wedstrijden kan.”

Andere honden

Het valt op: geen enkel ander hondenras duikt op in de weide. “Je kan ook andere honden gebruiken”, zegt Kevin. “Maar de Border Collie kan heel verfijnd werken met kleinere groepen schapen. Die kan bij wijze van spreken tot op de millimeter juist werken. Andere rassen kunnen dan weer beter ingezet worden voor grotere kuddes en zijn wat ruwer in hun werk. Als je vier schapen door een poortje moet sturen dan ben je beter af met een Border Collie.”

