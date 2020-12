Ontbijten met HLN-lezer Peter Pauwels (57): “Uitslapen? Dat is voor na mijn pensioen. Om vijf uur vertrekken wij naar de markt”

In de aanloop naar kerst had Peter weinig tijd om de krant te bekijken. “Maar de corona-actualiteit lees ik wél altijd, want die bepaalt of ik als marktkramer met een niet-essentieel kraam mag werken of niet. Mijn vrouw haar ouders en grootouders stonden al op de markt met panty’s en kousen. Marianne en ik zijn ondertussen de derde generatie. We hebben de collectie aangevuld met slaaptextiel, handschoenen en zakdoeken. We moésten wel uitbreiden, want met alleen kousen zagen we de verkoop dag na dag achteruit gaan. Op een bepaald moment waren we met elf in onze familie die een eigen kraam hadden. Vandaag blijven alleen Marianne en ik nog over. Ook onze dochters willen deze stiel niet doen. Door weer en wind op de markt staan, de stress die erbij komt kijken... Dat hebben jonge mensen er niet meer voor over. Mijn ene dochter is schoonheidsspecialiste en de andere werkt in Delhaize. Zij krijgen elke maand hun pree en zij zijn op hun gemak.”