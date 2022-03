Na jaren aandringen: kruispunt aan Okay krijgt verkeerslichten

Merchtem Vlaams-Oek­raïens koppel haalt twee bussen vol vluchtelin­gen naar Merchtem: “Momenteel nog heel veel chaos”

Kateryna Maksiutina (32), een Merchtemse van Oekraïense afkomst, en haar man Wim Van de Genachte (43) willen dit weekend twee bussen met vluchtelingen oppikken in Polen. Zij is intussen al ter plaatse met drie vriendinnen terwijl hij alles verder vanuit België regelt. “Maar het is daar enorm chaotisch en ze verliezen veel tijd”, vertelt Wim. “Momenteel is er dus nog geen zekerheid over het aantal vluchtelingen dat samen kan komen en wanneer ze zullen arriveren.” De gemeente Merchtem verleent ook op verschillende vlakken bijstand aan het koppel.

6 maart