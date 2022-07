N-VA Affligem deelde 310 tubes zonnecrème uit

N-VA’ers van de Affligemse afdeling trokken maandag op pad om uit te kijken naar woningen waar de Vlaamse leeuw werd uitgehangen. “Met 310 leeuwen halen we een record”, zeggen gemeenteraadsleden Jonas Van Vaerenbergh en Stijn Stassijns. “Dat zijn er 27 meer dan vorig jaar. We kunnen dan ook heel tevreden zijn met onze actie. Wie de vlag liet wapperen beloonden we met een tube zonnecrème. Die zal de komende dagen zeker van pas komen. Wie ons niet aan de deur heeft gezien kan contact opnemen via onze Facebookpagina of via affligem@n-va.be om alsnog een attentie te ontvangen.”