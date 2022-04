Mogelijk drugslabo ontmanteld in de Molenberg

In alle vroegte vielen agenten de leegstaande woning in de Molenberg, op een boogscheut van de Brusselbaan en de grens met Aalst. Of er op dat moment nog personen aanwezig waren in de woning is onduidelijk. Buurtbewoners zagen vervolgens de Civiele Bescherming arriveren waarna vaten vol chemicaliën uit de woning werden gehaald. Ook het labo van de federale politie kwam ter plaatse voor verder onderzoek en een sporenopname. Het huis, waarover de makelaar eind januari berichtte dat het verkocht was, stond al geruime tijd leeg. In de buurt valt evenwel te horen dat er voornamelijk ‘s nachts activiteiten waren. Opmerkelijk: voor de woning werd ook al een opvallende gouden Tesla met Nederlandse nummerplaten opgemerkt. Nog volgens getuigen was het de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene die aanwezig was, waardoor het vermoedelijk om een Brussels dossier gaat. Het parket Halle-Vilvoorde laat alvast weten niet op de hoogte te zijn. Het Brusselse parket kan voorlopig nog niet communiceren.