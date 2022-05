Mening van inwoners gevraagd voor nieuw circulatieplan Essene

“Tijdens het eerste participatiemoment in september 2021 werd voldoende tijd werd genomen om het studiewerk van MINT toe te lichten en om te luisteren naar de inwoners”, klinkt het. “Samen hebben we het volgende doel voor ogen: een veilig verkeer in een leefbaar en bereikbaar Essene. Hierbij is het belangrijk om te bepalen welke bestemmingen belangrijk zijn, welke categorisering we aan de wegen willen geven en hoe we ons willen verplaatsen. We willen vertrekken vanuit het STOP-principe: eerst stappen, dan trappen, dan openbaar vervoer en als laatste de auto. We bekijken dit heel lokaal en verdelen Essene in drie of vier delen, de zogenaamde mobiliteitskamers. Langs waar we die mobiliteitskamers zullen bereiken en ontsluiten wordt verder onderzocht en samen besproken. Alle ideeën zijn het bespreken waard, dus inspraak zal belangrijk zijn.”